Metrò del Mare, ancora un rinvio: si attendono comunicazioni dalla Regione

Ancora un rinvio per la partenza del Metrò del Mare. Il servizio di collegamento tra Cilento, Salerno e Costiera Amalfitana, sarebbe dovuto partire già ad inizio luglio, poi la necessità di rinviare al 15 luglio, ora un nuovo differimento del servizio che comunque potrebbe partire già in settimana. A confermalo il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della commissione trasporti.

Oggi dovrebbe concludersi l’iter burocratico e forse già in settimana il Metrò potrebbe partire. Nelle prossime ore la Regione diffonderà una nota ufficiale sulla questione per annunciare il via al servizio di trasporto che, come lo scorso anno, risulta tardivo. La partenza nel 2023 avvenne addirittura ad Agosto e tra non pochi inconvenienti.

Ora l’ente regionale avrebbe voluto anticiparla ma i primi bandi sono andati deserti, poi è stata la burocrazia a rallentare tutto. Ad oggi non si conoscono ancora gli orari di partenza del Metrò, né le località collegate. Sotto l’aspetto turistico una lacuna non da poco.