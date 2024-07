Metrò del Mare, countdown per l’avvio del servizio ma restano le incognite. «Dobbiamo riprogrammarlo»

«Il Metrò del Mare rimarrà uno scarso risultato, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità». Così Stefano Pisani, sindaco di Pollica, analizza la situazione del servizio di collegamenti via mare tra Cilento, Salerno, Costiera Amalfitana e Capri. Inizialmente l’obiettivo era quello di garantire le partenze entro inizio luglio; così invece non è stato a causa di ritardi nella conclusione della gara d’appalto, rallentata inizialmente anche dall’assenza di offerte.

Metrò del Mare, servizio in partenza

Ora, invece, sembra che una data vi sia. Il Metrò del Mare dovrebbe partire lunedì 15 luglio (salvo ulteriori rinvii). Il condizionale è d’obbligo considerato che manca ancora l’annuncio ufficiale e l’armatore non ha reso noti gli orari. Ciò che è certo è che non ci saranno i collegamenti Cilento – Capri, ma unicamente le corse per Salerno e la Costiera Amalfitana.

Dopo le problematiche dello scorso anno, insomma, il Metrò del Mare continua ad essere un’incognita. In futuro il servizio andrà necessariamente rivisto, come ha detto il sindaco Pisani. «Pontecagnano ha di fronte la sua area costiera. Con il sindaco do Pontecagnano, responsabile del Masterplan, abbiamo individuato la possibilità di realizzare un pontile e da lì far partire i collegamenti verso il Cilento e la Costiera Amalfitana».

Una soluzione per il futuro: nell’immediato, però, molti considerano la stagione delle vie del Mare già compromessa.