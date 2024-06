Metrò del Mare, oggi l’apertura delle buste: c’è un’offerta

Potrebbe esserci la svolta per l’avvio del servizio di collegamenti marittimi tra Cilento, Salerno, la Costiera Amalfitana e Capri. Alla chiusura dei termini per la presentazione delle offerte, infatti, c’è un armatore che ha manifestato la disponibilità ad effettuare il servizio.

Oggi, all’atto dell’apertura della busta, si conoscerà l’entità dell’offerta presentata per il solo lotto 1 (quello che interessa il Cilento) da Alicost. Il servizio potrebbe partire già entro poche settimane, probabilmente già a inizio luglio. In caso contrario, invece, la regione Campania dovrebbe affrettare i tempi per un affidamento diretto del Metrò del Mare, con l’auspicio di avviare i collegamenti in tempi brevi, evitando così i disagi dello scorso anno quando la partenza ci fu soltanto ad agosto.

Il primo bando per il Metrò del Mare 2024 era già andato deserto costringendo gli uffici di Palazzo Santa Lucia a pubblicarne un secondo i cui termini sono scaduti il 10 giugno.

Le corse

Nelle prossime ore, quindi, salvo imprevisti, si conoscerà chi gestirà il servizio di collegamento via mare tra il Cilento, Salerno, Capri e la Costiera Amalfitana.

Le corse storicamente attive da e per il Cilento sono 4:

Linea 1: Salerno – Costa del Cilento, sabato e domenica, porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Camerota;

Linea 2: Salerno Costa d’Amalfi dal lunedì al venerdì, dai porti: Salerno, Agropoli, San Marco, Amalfi, Positano;

Linea 3: Cilento – Capri Napoli Beverello martedì, mercoledì e giovedì, nei porti di Sapri, Camerota, Pisciotta, Casal Velino, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello;

Linea 3B: Sapri – Capri – Napoli Beverello dal lunedì al venerdì nei porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli, San Marco, Agropoli, Capri, Napoli Beverello.