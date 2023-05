Meteo in Cilento: dopo la pioggia, il sereno

La lunga fase fresca e marcatamente instabile che ha accompagnato l’avvento del mese di maggio sta per giungere alla conclusione sulle nostre regioni meridionali: tra il 5 e il 7 maggio il temporaneo consolidamento di un campo di alta pressione di matrice subtropicale favorirà il ritorno del tempo stabile e ampiamente soleggiato e un sensibile rialzo termico: le massime si attesteranno diffusamente tra 24 e 27°C in pianura. Probabili novità già a partire da lunedì 8 maggio, quando l’anticiclone cederà repentinamente sotto la spinta di un cavo d’onda di matrice nord-atlantica, foriero di un nuovo incremento della copertura nuvolosa e piogge a partire dalla Sicilia occidentale e dai settori tirrenici di Calabria e Campania.

Le previsioni in Cilento

VENERDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico lungo la costa salernitana e nelle aree interne, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Mare poco mosso.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sul litorale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; nell’interno cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3550 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3450 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.

LUNEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; nell’interno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3000 metri. Mare poco mosso.