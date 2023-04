Meteo in Cilento, weekend all’insegna dell’instabilità

Il lungo weekend del 1° maggio non sarà all’insegna della stabilità atmosferica. L’anticiclone, che ci ha regalato giorni di bel tempo, comincerà infatti a cedere. Già sabato si avranno le prime avvisaglie, quando un tappeto di nubi alte e stratificate si diffonderà sull’Italia, offuscando il cielo e dando luogo a qualche debole pioggia. Nonostante questo, farà comunque caldo.

Pioggia nei giorni festivi

Domenica, invece, si prevede un ulteriore cedimento dell’anticiclone, che permetterà ad un fronte collegato ad un vortice in discesa dall’Europa nordoccidentale di avvicinarsi all’Italia. Questo porterà ad un’intensificazione dell’instabilità, con piogge e rovesci che interesseranno il Nordovest, le Alpi in genere, ma anche parte del Centro-Sud Italia. Le temperature inizieranno a calare.

Lunedì, infine, il vortice proveniente dal Nord Europa si porterà proprio ad ovest dello Stivale, portando instabilità e ulteriore calo delle temperature in gran parte dell’Italia, compreso il Nordovest, uno dei settori più colpiti dalla siccità degli ultimi due anni.

Le previsioni in Cilento

VENERDI’: Tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare poco mosso.

SABATO: la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

DOMENICA: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino. Lungo la costa del Cilento cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3200 metri. Mare poco mosso.

LUNEDI’: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sul Cilento giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2900 metri. Mare mosso.