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Mensa e scuolabus a Vallo della Lucania: via alle domande per l’a.s. 2026/27

Aperte le iscrizioni per mensa e trasporto scolastico a Vallo della Lucania (A.S. 2026/2027). Requisiti, scadenze, fasce ISEE e modalità di invio.

Di: Antonio Pagano
Scuolabus

L’Amministrazione comunale di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Antonio Sansone, ha reso noti gli avvisi pubblici per le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico relativi all’anno scolastico 2026/2027. I dettagli organizzativi e le date di avvio delle prestazioni sono stabiliti per agevolare l’accesso alle famiglie degli alunni sul territorio comunale.

Mensa scolastica: inizio previsto il 28 settembre e requisiti ISEE

L’avvio della mensa scolastica è programmato indicativamente per il 28 settembre 2026, salvo diverse comunicazioni successive. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che ne usufruiscono per la prima volta. Gli studenti già iscritti nell’anno scolastico 2025/2026 risultano automaticamente ammessi, fermo restando l’obbligo di presentare la nuova attestazione ISEE 2026 per la definizione delle quote.

Trasporto scolastico: avvio il 14 settembre e scadenza domande

Il servizio di trasporto scolastico (scuolabus) prenderà il via il 14 settembre 2026 ed è rivolto agli alunni residenti che frequentano le scuole dell’infanzia e primaria, comprese le strutture paritarie. Per accedere al servizio, le istanze di iscrizione dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 7 settembre 2026.

Tariffe, esenzioni e modalità di presentazione delle istanze

Entrambe le prestazioni prevedono tariffe parametrate al valore ISEE in corso di validità, con previste fasce di esenzione totale nei casi specifici di disabilità grave o di comprovato disagio socio-economico.

Le domande di iscrizione, corredate della documentazione richiesta (copia del documento d’identità valido e attestazione ISEE 2026), possono essere trasmesse tramite PEC, consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviate a mezzo raccomandata A/R. Il testo integrale degli avvisi e i moduli necessari sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Vallo della Lucania o presso gli uffici comunali preposti.

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