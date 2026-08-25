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Mensa scolastica a Caggiano: pomodori a km 0 per sostenere le famiglie

A Caggiano torna il progetto di filiera corta nella mensa scolastica: i genitori conferiscono i propri pomodori e risparmiano sul servizio

Di: Erminio Cioffi
Mensa scolastica a Caggiano: pomodori a km 0 per sostenere le famiglie

A Caggiano torna anche per l’anno scolastico 2026/2027 il progetto di valorizzazione della filiera corta nella mensa scolastica. Si tratta di un’iniziativa pensata per sostenere economicamente le famiglie e valorizzare, al contempo, le produzioni agricole locali.

Come funziona il baratto amministrativo tra famiglie e Comune

“Il meccanismo è semplice — spiega il sindaco Modesto Lamattina — i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio mensa possono conferire pomodori di propria produzione, destinati alla trasformazione in passata presso un laboratorio autorizzato del comprensorio. Il valore del prodotto conferito viene poi riconosciuto e scontato dal costo del servizio mensa”.

Date e modalità di consegna dei pomodori a Pertosa

Per il secondo periodo di raccolta, il Comune ha programmato le consegne per i giorni 26 e 27 agosto 2026, dalle 15:00 alle 20:00, presso la ditta Pucciarelli Giovanni in località Piano di Saia, nel comune di Pertosa.

Requisiti e quantitativi consentiti per il conferimento

Il quantitativo previsto per ciascun conferimento varia da un minimo di 3 a un massimo di 10 chilogrammi. L’iniziativa è rivolta esclusivamente ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado che usufruiscono della mensa e aderiscono ufficialmente al progetto.

Sostenibilità e premi nazionali per il modello Caggiano

Un’esperienza ormai consolidata negli anni, nata per creare un collegamento diretto tra famiglie, scuola, amministrazione e produttori locali, trasformando la mensa scolastica in un reale strumento di valorizzazione del territorio. L’impiego di materie prime locali garantisce alimenti genuini e tracciabili, sostiene l’economia agricola del comprensorio e promuove un’efficace educazione alimentare. La bontà del progetto di Caggiano è stata inoltre riconosciuta a livello nazionale nel 2019 con il premio “Vivere a spreco zero” per la categoria scuole.

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