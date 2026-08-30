Trasporto scolastico ad Agropoli: aperto il bando per l’anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Agropoli ha pubblicato l’avviso pubblico relativo alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa è rivolta agli alunni che frequentano le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

Il servizio prenderà il via il prossimo 28 settembre e garantirà il trasporto e l’accompagnamento degli studenti presso gli istituti scolastici cittadini.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione possono essere presentate a partire dallo scorso 27 agosto e fino all’8 settembre 2026. La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica utilizzando l’applicazione SmartPA, previo accesso tramite identità digitale SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Tariffe ISEE, documenti e contatti utili

Le tariffe del servizio sono articolate in base alle differenti fasce ISEE. I dettagli operativi, l’elenco dei documenti necessari e le istruzioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Agropoli. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente.