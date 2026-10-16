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Memoria storica e giovani: l’Istituto di Omignano sul podio a Giffoni

Successo per l'IC Da Vinci-Visconti di Omignano al concorso dell'Associazione Amici del Tricolore. Riconoscimento al giovane Ferdinando Taraschi.

Di:
Ernesto Rocco
Memoria storica e giovani: l’Istituto di Omignano sul podio a Giffoni

L’Istituto Comprensivo “Da Vinci-Visconti” di Omignano ha conquistato il terzo posto alla settima edizione del concorso regionale “Luoghi e cimeli della memoria: le emozioni raccontate dalle giovani generazioni”. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala Galileo del Multimedia Valley di Giffoni, cornice dell’iniziativa promossa dall’Associazione “Amici del Tricolore APS” con il patrocinio della Regione Campania. Il riconoscimento è andato al lavoro dell’alunno Ferdinando Taraschi, frequentante la classe 3ª B dell’istituto salernitano.

Il contributo premiato e la menzione speciale

Il giovane studente si è distinto tra i partecipanti di diverse scuole secondarie della regione grazie all’elaborato intitolato “Il bisnonno nella guerra d’Africa”. L’opera, valutata all’unanimità dalla commissione esaminatrice per la sua originalità storica, ha permesso a Taraschi di ricevere un attestato accompagnato da una Menzione Speciale e da un buono acquisto.

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Nel corso della manifestazione sono stati proposti momenti musicali, proiezioni di video inediti e l’allestimento dell’Infrastruttura della Memoria, spazio espositivo dedicato alla valorizzazione delle testimonianze storiche locali.

Le parole dei protagonisti e dei docenti

A margine della consegna del premio, il giovane Ferdinando Taraschi ha espresso la propria gratitudine per il risultato raggiunto: “Dedico questo premio alla mia famiglia, alla mia scuola e alla prof.ssa Conte che mi ha guidato con passione. Raccontare l’esperienza del mio bisnonno mi ha fatto capire quanto sia importante non dimenticare i sacrifici del passato.”

La referente del progetto, la professoressa Giuseppina Conte, ha sottolineato l’impegno dell’alunno nell’elaborazione del testo: “Ferdinando ha saputo trasformare una memoria familiare in un patrimonio di riflessione collettiva con straordinaria maturità.”

Un apprezzamento al percorso svolto è giunto anche dalla Presidente del Consiglio d’Istituto dell’IC “Da Vinci-Visconti”, la professoressa Laura La Porta, la quale ha evidenziato come questo traguardo testimoni “la qualità dell’offerta formativa e l’efficacia di un percorso che unisce la didattica ai valori civici.”

L’impatto educativo e gli interventi istituzionali

La giornata ha visto la presenza di figure istituzionali e dirigenziali del territorio. Il dirigente scolastico dell’istituto di Omignano, professor Nicola Iavarone, ha espresso “grande soddisfazione per il livello delle opere presentate, complimentandosi con i ragazzi per la sensibilità dimostrata”.

L’Assessore Feo ha infine rimarcato la rilevanza sociale dell’iniziativa per la crescita degli studenti, evidenziando “l’importanza di sostenere iniziative capaci di rendere i giovani custodi attivi del patrimonio storico e culturale del territorio.”

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