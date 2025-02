“Memoria: comprendere il presente e guardare al futuro”: se ne è discusso a Campagna. Le interviste

Grande partecipazione a Campagna, presso il “Museo Itinerario della Memoria e della Pace – Centro Studi Giovanni Palatucci”, che racconta la storia diversa e solidale di Giovanni Palatucci, funzionario dell’ufficio stranieri della Questura di Fiume e dello zio, Mons. Giuseppe Maria Palatucci, Vescovo della Città di Campagna, per l’incontro sul tema “La Memoria: Comprendere il presente e guardare al futuro”.

La giornata

L’incontro, inserito all’interno di un vastissimo programma stilato, in rete con i maggiori musei della provincia per non dimenticare il dramma dell’Olocausto e sottolineare l’importanza della pace, è stato organizzato con la collaborazione del Museo di Campagna diretto da Marcello Naimoli, del Rotary Campagna Valle del Sele presieduto da Salvatore Luongo, dal Rotary Distretto 2101 governato da Antonio Brando con la collaborazione del Comune di Campagna guidato dal sindaco Biagio Luongo.

Ai microfoni di InfoCilento il direttore Naimoli, il governatore Brando, il sindaco Luongo e il Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, il professore Carmine Pinto.