Museo della Memoria di Campagna: un progetto innovativo per l’accessibilità e l’accoglienza di tutti

Il “Museo della Memoria – Centro Studi “Giovanni Palatucci”” di Campagna è risultato beneficiario di un finanziamento di 15.000 euro, stanziati dalla Regione Campania, per il progetto “Il Museo che accoglie”.

Il progetto

Candidato a finanziamento circa due mesi fa e prevede la creazione di un percorso di visita alternativo presso il Museo, per permettere, anche alle persone ipovedenti, di poter scoprire il luogo di notevole interesse storico e culturale.

Gli interventi in programma

Gli interventi, per cui saranno spesi in totale 21.580,93, con 6.580,93 euro a carico dell’ente comunale, garantiranno una visita ottimale alle persone con disabilità cognitive e sensoriale, consentendo la piena accessibilità e fruibilità delle sale, attraverso la produzione di quattro audio-racconti con base musicale emozionale e attraverso lo sviluppo di un’applicazione adatta anche a persone non udenti.

Le finalità

Il nuovo sistema di fruizione rappresenterà un valido supporto per tutti i visitatori grazie ad un approccio del tutto innovativo in un ambiente accessibile e accogliente per tutti e in cui le informazioni saranno fornite, laddove sarà possibile, su più canali contemporaneamente, ossia tattili, visivi, uditivi, testuali e simbolici.