Meeting del Mare 2023, annunciato anche il terzo ospite

Il Meeting del Mare 2023, la rassegna musicale che si tiene annualmente a Marina di Camerota, presso la Baia di Lentiscelle, vedrà la partecipazione di Geolier come terzo ospite. Il giovane artista si esibirà il 3 giugno, preceduto dai Coma Cose (1 giugno) e Bresh (2 giugno).

L’evento

L’organizzazione dell’evento, guidata da don Gianni Citro, ha accolto con entusiasmo la partecipazione di Geolier, considerandolo tra gli artisti più profondi e veri del panorama nazionale. In particolare, l’organizzazione ha citato le parole dell’artista sulla città di Napoli, definendola come un luogo che rappresenta l’epicità più grande al mondo, e le sue canzoni come espressione di dolore, orgoglio e fuoco d’amore.

Il concerto di Geolier

La presenza del rapper Geolier al Meeting del Mare 2023 rappresenta un’opportunità per le nuove generazioni di apprezzare l’arte e la musica di un artista che ha conquistato il cuore di molti, non solo a Napoli, ma in tutta Italia, da Milano a Palermo.

In attesa dell’evento, il pubblico non vede l’ora di assistere alla performance di Geolier, il quale sicuramente saprà regalare emozioni uniche e coinvolgenti attraverso la sua musica e le sue parole.