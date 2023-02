Meeting del Mare, inizio col botto: apertura con i Coma Cose

Il Meeting del Mare, la manifestazione musicale più amata dai giovani dell’intera provincia di Salerno, è pronta a stupire ancora una volta con la sua 27a edizione. Dall’1 al 4 giugno prossimi, infatti, Marina di Camerota si trasformerà nella capitale della musica e dell’intrattenimento, ospitando artisti del panorama nazionale e internazionale.

Il tema della kermesse

Come sempre, la kermesse ideata da don Gianni Citro avrà una mission ben precisa: quella di offrire ai giovani un’esperienza di musica e divertimento, ma anche di riflessione e confronto. E quest’anno, il sottotitolo della manifestazione è tutto un programma: ‘Davvero‘.

Gli ospiti

Ma veniamo ai super ospiti annunciati dalle pagine social del Meeting del Mare: ad inaugurare la manifestazione, giovedì 1 giugno, ci saranno i Coma Cose. La giovane coppia di artisti, tra i più amati dai giovani e reduci da un’ottima performance a Sanremo, promette di regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Con la loro musica dalle sonorità elettroniche e i testi che raccontano l’amore, la solitudine e le contraddizioni della società contemporanea, i Coma Cose sapranno conquistare tutti.

I Coma Cose sono Fausto Lama e California, un duo prima nella vita e poi nella musica, nato nel 2016. Intimi, delicati e allo stesso tempo dirompenti, sono la rivelazione del cantautorato contemporaneo, che mischiano con vissuto e gusto sonoro urbano. Nell’autunno 2017 esce per Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto che permette loro di allargare il proprio pubblico e ampliare l’attività live. Nel 2019 pubblicano “HYPE AURA”, loro primo disco, cui segue un anno fitto di soddisfazioni e riconoscimenti, come un tour tutto esaurito nei club e le prime certificazioni FIMI per i singoli “Post Concerto” (disco d’oro) e “MANCARSI” (disco di Platino).

Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano “Fiamme negli occhi” (doppio disco di platino), che anticipa l’album “NOSTRALGIA”, uscito il 16 aprile 2021 e a cui è seguito il “NOSTRALGIA TOUR”, che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia in più di 30 appuntamenti. Il 4 novembre 2022 pubblicano il nuovo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”, anticipato dal singolo “Chiamami”. A partire da marzo 2023 partiranno per il tour “Un meraviglioso modo di incontrarsi”, che toccherà i principali club italiani, oltre a due speciali date a Parigi e Londra. Partecipano in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo (7-11 febbraio 2023) con il brano “L’Addio”, che vince il premio Bardotti per il miglior testo e certificato singolo d’oro (dati Fimi 27.02.2023).

I prossimi eventi

Ma i Coma Cose saranno solo l’inizio di una serie di grandi artisti che si esibiranno sul palco del Meeting del Mare. Come sempre, infatti, la manifestazione darà spazio anche ai giovani talenti emergenti, offrendo loro l’opportunità di esibirsi davanti ad un pubblico vasto ed eterogeneo.

Insomma, il Meeting del Mare 2023 si preannuncia come un’edizione imperdibile per tutti gli appassionati di musica e divertimento. Ma non solo: grazie al tema scelto quest’anno, ‘Davvero’, la manifestazione si propone anche come occasione per riflettere su alcuni dei temi più urgenti del nostro tempo.

Un’esperienza da vivere e condividere, insieme ai tanti giovani che ogni anno affollano le spiagge di Marina di Camerota per partecipare a questa grande festa della musica.

ll Meeting del Mare

Il Meeting del Mare, con la sua storia ultraventennale e un bagaglio immenso di pensieri, messaggi culturali, dialoghi di grande attualità e tanta, tantissima musica, è entrato di diritto nel novero delle più attese realtà del Sud Italia.

Nato nel 1997, è tra gli appuntamenti più longevi del territorio, capace di radunare migliaia di ragazzi e ragazze da ogni parte del paese. La 27 ° edizione del festival è organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno di vari enti pubblici.