Medaglia al “Merito della Sanità Pubblica”: anche il salernitano Salvatore Gatto tra i premiati da Mattarella

Anche il salernitano Prof. Salvatore Gatto tra i premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la medaglia d’oro al “Merito della Sanità Pubblica”; la cerimonia, si è svolta ieri 7 aprile, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Capo dello Stato, del Ministro della Salute Orazio Schillaci, e del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano.

La motivazione

ll Prof. Gatto, è un’eccellenza dell’Ortopedia Italiana. Primario di Ortopedia al Primo Policlinico di Napoli e poi al Ruggi di Salerno, docente di Ortopedia e Traumatologia all’Universita’ di Napoli, particolarmente esperto di patologie alla colonna vertebrale.

Ecco la motivazione del Quirinale: « Medico ortopedico dall’insigne carriera che ha dedicato molto del suo tempo all’assistenza di pazienti pediatrici ed adolescenti meno abbienti, affetti da gravi patologie alla colonna vertebrale, provenienti dall’Africa e dall’Est Europa, interessandosi anche al soggiorno dei familiari dei pazienti sul territorio nazionale».

62 le onorificenze consegnate

Sono state 62 in totale le medaglie consegnate a medici, professori, scienziati, militari, associazioni, volontari, missionari, dal presidente Mattarella e dal ministro Schillaci durante la cerimonia di conferimento delle ricompense ai “Benemeriti della salute pubblica” e al “Merito della sanità pubblica”. Tra gli altri nomi spiccano quello di Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa uccisa da un suo ex paziente due anni fa, il generale Figliuolo in prima linea durante l’emergenza Covid, Pietro Bartolo, medico di Lampedusa che si è occupato del soccorso dei migranti, il virologo Roberto Burioni, per il suo “impegno a difesa della scienza e nella promozioni delle vaccinazioni” e il professore Gino Gerosa, ordinario di chirurgia cardiaca presso l’università di Padova.