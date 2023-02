Maxi sequestro di pellet: oltre 130 tonnellate di prodotto contraffatto proveniente dall’Egitto

Nell’ambito di un’operazione congiunta con i funzionari del locale Ufficio delle Dogane, le Fiamme Gialle del Gruppo di Salerno hanno sequestrato 135 tonnellate di pellet, imballato in 9.000 confezioni da 15 kg ciascuna.

L’operazione

Il carico di eco-combustibile, proveniente dall’Egitto e pronto per la distribuzione, era destinato ad un’azienda campana.

A seguito dei riscontri eseguiti tramite analisi di laboratorio al fine di verificarne la qualità, l’origine e la provenienza, la merce presentava caratteristiche chimico-fisiche diverse da quelle dichiarate dall’etichettatura e quindi ingannevoli per il consumatore, in relazione alla quantità di ceneri contenuta e al grado di umidità.

Il responsabile della società coinvolta è stato immediatamente segnalato alla Procura della Repubblica di Salerno per importazione di prodotti riportanti indicazioni ingannevoli.

Le regole

Il pellet da riscaldamento è soggetto a particolari regole destinate a garantire la qualità della filiera produttiva e la conformità ambientale del prodotto. I cilindretti di legno vengono ottenuti per compressione della segatura di legno ad alta temperatura; colle o leganti chimici non possono essere utilizzati nel processo produttivo e devono risultare assenti anche nella materia prima utilizzata. Tali prescrizioni garantiscono la compatibilità ambientale del prodotto e il regolare funzionamento dei sistemi di riscaldamento. In alcune regioni è consentito esclusivamente l’utilizzo del pellet eco compatibile.