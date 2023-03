Maxi operazione dei Carabinieri nel salernitano: detenzione e spaccio di sostante stupefacenti, arrestato

Nel pomeriggio del 18 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno portato a termine un’importante operazione antidroga, arrestando in flagranza di reato un uomo di 32 anni, identificato come M. F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione

L’arresto è stato effettuato durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, in cui l’uomo è stato fermato a Mercato San Severino, mentre viaggiava a bordo di un veicolo. A seguito di una perquisizione personale, gli agenti hanno trovato in possesso di M. F. circa 0,5 grammi di hashish e ben 355,00 euro in contanti.

L’uomo è stato arrestato in attesa di giudizio

Successivamente, durante le successive ricerche estese all’abitazione del 32enne, i Carabinieri hanno scoperto ulteriori 100 grammi di hashish ed un bilancino di precisione utilizzato per la suddivisione della sostanza.

M. F. è stato immediatamente arrestato e portato in carcere in attesa del giudizio direttissimo. Gli agenti lo hanno accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione ai fini di spaccio.