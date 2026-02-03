Maturità 2026, svelate le materie: a InfoCilento la reazione dei maturandi

Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto i maturandi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Parmenide" di Roccadaspide

Alessandra Pazzanese

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, pochi giorni fa, ha reso note le materie che saranno affrontate dagli studenti per l’esame di maturità 2026.

Ecco le materie per tutti gli indirizzi

Latino al Classico; Matematica allo Scientifico, all’indirizzo di Scienze applicate e alla sezione indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale e per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (stessa materia per le sezioni “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo “Turismo”. E ancora: Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Sistemi e reti sia per l’articolazione “Informatica” che per l’articolazione “Telecomunicazioni” e così via.

La reazione dei maturandi

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto i maturandi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide” di Roccadaspide, che conta centinaia di iscritti da diverse aree del Cilento e comprende il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo Sportivo, l’Istituto Tecnico Industriale sia ad indirizzo Informatica, sia ad indirizzo Meccanico e l’ Istituto Alberghiero, per cogliere le loro prime impressioni sulle materie d’esame e per chiedere loro come si stanno preparando per affrontare la Maturità, all’esame mancano circa cinque mesi.

