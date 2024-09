Martedì a Capaccio Paestum i funerali di Vincenzo Mucciolo

Capaccio Paestum, martedì i funerali del diciannovenne Vincenzo Mucciolo che ha perso la vita in un incidente stradale

Si terranno martedì, 3 settembre, alle ore 14:00, presso la Chiesa Madonna di Loreto della contrada Laura, i funerali di Vincenzo Claudio Mucciolo, strappato alla vita la scorsa notte a soli 19 anni.

L’incidente

L’incidente stradale avvenuto proprio a poca distanza dalla sua abitazione, non gli ha lasciato scampo.

Il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha impattato contro un’automobile. Il conducente del veicolo subito si è fermato a prestare soccorso e ad allertare il 118, ma il ragazzo, trasportato in ambulanza presso l’ospedale Ruggi di Salerno è spirato pochi secondi dopo l’arrivo in Pronto Soccorso.

Cordoglio e dolore nella comunità di Capaccio Paestum, Vincenzo si era diplomato al Piranesi quest’estate, aveva frequentato l’indirizzo alberghiero. Parole di cordoglio e dolore anche da parte della comunità scolastica e del Comune di Capaccio Paestum.

La salma giungerà domani, lunedì 2 settembre, alle ore 14:00 nella sua abitazione sita in via Francesco Gregorio.

Vincenzo ha lasciato la mamma Maria Lamanna, il papà Flavio con Daniela, la sorella Felicia e i nonni Felicia, Antonio e Carmela.