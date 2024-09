Capaccio Paestum, incidente nella notte. Perde la vita un diciannovenne

Sconvolta la comunità di Capaccio Paestum per l’ennesimo incidente mortale avvenuto nella notte. A perdere la vita il diciannovenne Vincenzo Mucciolo che viaggiava a bordo della sua motocicletta in via Poseidonia, in località Laura.

La dinamica

La motocicletta, per cause ancora da accertare, è finita contro un’automobile guidata da un 33enne di Nocera Inferiore, per fortuna rimasto illeso e che ha prestato i primi soccorsi.

Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove purtroppo è avvenuto il decesso.

Troppo gravi le ferite riportate dal giovane capaccese.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, agl’ordini del cap. Giuseppe Colella.