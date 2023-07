Martedì 11 luglio 2023, ore 16.00, presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, nell’anniversario della morte di Giorgio Ambrosoli l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro presenta la prima edizione di “Caduti per la toga”

Martedì 11 luglio 2023, alle ore 16.00, presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, nell’anniversario della morte di Giorgio Ambrosoli, l’Ordine degli Avvocati di Lagonegro presenta la prima edizione di “Caduti per la toga”. L’Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno, patrocinante della manifestazione, sarà presente con i soci fondatori, il Presidente Avv. Angelo Raffaele Battista ed il Segretario Avv. Pasquale D’Aiuto, del Foro di Salerno; inoltre, parteciperà il Delegato per l’area del Vallo di Diano, l’Avv. Nicola Colucci.

Le dichiarazioni del segretario D’Aiuto

L’associazione – che per bocca del Segretario D’Aiuto si è detta “lieta, grata ed onorata per il coinvolgimento” – saluterà gli intervenuti ed inviterà enti ed istituzioni ad attivarsi per rendere sempre più tangibile la memoria di Giorgio Ambrosoli. Inoltre, è fiduciosa in un contributo da parte della famiglia Ambrosoli alla serata. Parafrasando le parole del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Avv. Enzo Bonafine, si ricorderanno gli avvocati che hanno fatto ciò che era giusto, pur con la consapevolezza di dover pagare a prezzo “molto caro” (così, testualmente, proprio Ambrosoli, nella sua famosa lettera d’addio) la scelta di compiere il proprio dovere sino in fondo. La lodevole iniziativa rappresenta, difatti, un evento commemorativo dei tanti Legali che hanno esaltato l’importanza della toga sino al sacrificio della vita, nel giorno del terribile assassinio di Giorgio Ambrosoli, in quel lontano – eppur vicinissimo – 1979.

Gli ospiti

Presenterà l’Avv. Camillo Celebrano – Consigliere delegato alla formazione dall’Ordine degli Avvocati di Lagonegro.Saluti: Enzo Bonafine – Presidente C.O.A. Lagonegro; Luigi Pentangelo – Presidente del Tribunale di Lagonegro; Francesco Cavallone – Sindaco di Sala Consilina; Angelo Raffaele Battista – Presidente Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno; Carmine Viglione – Presidente “Camera Penale Alfredo De Marsico”; Marianna Tamburrino – Referente “Libera” Basilicata; Rosa Pepe – Lions Club Sala Consilina-Vallo di Diano, C.O.A. Lagonegro; Antonella Rivellese – Rotary Club Sala Consilina-Vallo di Diano, C.O.A. Lagonegro; Pasquale Gentile – Vice Presidente “Banca 2021”.Relazioni a cura degli Avv. Pietro Di Tosto e Aldo Minghelli del Foro di Roma (“Tributi di toga”) e del Dott. Gianfranco Donadio, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (“Briganti e galantuomini”).La partecipazione all’incontro, in presenza, comporterà l’attribuzione di 4 crediti formativi per gli Avvocati (di cui 1 in deontologia professionale).