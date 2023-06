Marina di Eboli abbandonata. Rifiuti e incuria. Disagi per i bagnanti

Ammassi di rifiuti disseminati ovunque, plastica e materiale di risulta. Ma anche legno e segni evidenti di bivacchi notturni. Questo lo spettacolo, indecoroso, che hanno trovato i bagnanti di Campolongo, a Marina di Eboli, che questa mattina sono andati al mare.

Le segnalazioni dei bagnanti

“Aspettavamo con ansia di poter trascorrere una giornata di relax al mare con i bambini ma per lo spettacolo indecoroso che abbiamo trovato sulla nostra spiaggia siamo stati costretti a spostarci verso Paestum”, è lo sfogo amaro di un uomo che come tanti bagnanti questa mattina si è trovato davanti agli occhi una situazione imbarazzante.

La situazione

Cumuli di legna, plastica e materiale di risulta. L’area, nei pressi dell’oasi dunale di Legambiente, Marina di Eboli verso Paestum, solitamente veniva scelta proprio per la qualità della sua spiaggia e seppur libera, ma vicina ad un noto stabilimento, aveva tutte le caratteristiche per lasciare i bambini in tranquillità e fargli vivere momenti di relax e spensieratezza.

Ma non va bene nemmeno dalla parte diametralmente opposta. Nei pressi dell’idrovora infatti sono diversi i gestori degli stabilimenti balneari ad alzare la voce: “Spiaggia piena di spazzatura e l’area dei lettini non può essere praticabile”.

Insomma, non ha indossato certamente l’abito migliore la Marina di Eboli per questo avvio ufficiale di estate 2023.