Marina di Casal Velino: anziana truffata con il raggiro del falso nipote

Ancora una truffa ai danni di un’anziana, vittima dell’ormai noto raggiro del finto nipote in difficoltà.

La ricostruzione

Il colpo è stato messo a segno lo scorso lunedì, quando la donna, sola in casa, è stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi suo nipote, le ha chiesto aiuto economico per risolvere una grave emergenza. Poco dopo, alla porta della malcapitata si sono presentati due uomini ben vestiti, spacciandosi per amici del presunto nipote e incaricati di ritirare il denaro necessario. Confusa e preoccupata, la donna ha consegnato loro tutti i risparmi che aveva in casa, oltre a diversi monili in oro.

Bottino ingente

Il bottino, secondo una prima stima, sarebbe particolarmente ingente.Solo qualche ora più tardi, l’anziana si è resa conto di essere stata vittima di un raggiro e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Indagini in corso

I Carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, con il supporto degli agenti della polizia municipale. Fondamentali le telecamere di video sorveglianza.