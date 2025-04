Marina di Camerota: straordinario successo di pubblico per il carnevale “InCamerota”

Straordinario successo di pubblico ieri a Marina di Camerota per l’edizione 2025 del Carnevale InCamerota. Cinque in gruppi carnevaleschi presenti e centinaia le mascherine che hanno sfilato nel pomeriggio per le stradine di Marina di Camerota tra canti, ballie tanta allegria.

Il carro vincitore

Ad aggiudicarsi la vittoria dell’edizione 2025 è stato il carro di Scario- San Giovanni – Bosco “Welcome Las Vegas” che ha conquistato anche il premio miglior carro, migliore scenografia e premio social. Al secondo posto invece il carro di Marina di Camerota “Fantastic Circus” che si è aggiudicato anche il premio migliore maschera strutturata e migliore presentazione. Al terzo posto il Carro di Celle di Bulgheria che ha vinto anche il premio migliore maschera e migliore colore.

Al carro di Alfano “Return to ’90” infine il premio simpatia. “È stata un’edizione meravigliosa, Cameroya è in sold out e tutto il Cilento oggi è qui – ha affermato il Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta al termine della manifestazione – Voglio ringraziare per questo, l’organizzazione, il Comune di Camerota e l”assessore al Turismo Teresa Esposito per il grande lavoro. Questa è soprattutto la vittoria del Cilento, di tutti I comuni che collaborano e partecipano dando vita ad una meravigliosa sinergia tra enti che è fondamentale per lo sviluppo turistico del Cilento. Ha vinto innanzitutto il pubblico e lo spettacolo ma i miei complimenti vanno anche alla vittoria degli amici di Scario che hanno fatto un lavoro straordinario, come del resto tutti i partecipanti.

Diamo appuntamento al 2026 con un’edizione ancira più importante”. Entusiasta il gruppo di Scario – San Giovanni a Piro – Bosco per l’incetta di premio e per essersi aggiudicato la vittoria dell’edizione 2015 del Carnevale InCamerota. ” Abbiamo lavoraro per circa tre mesi a questo carro – ha poi aggiunto Pietro D’Angelo, organizzatore del carro “Welcome Las Vegas” – Dietro c’è un lavoro molto minuzioso con la cura dei particolari. Siamo felicissimi per questa vittoria”.