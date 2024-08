Marina di Camerota, sgomberato accampamento abusivo

Questa mattina, la Polizia Municipale di Camerota, in collaborazione con la Sarim e su indicazione del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, di concerto con il delegato Gerardo D’Onofrio, è intervenuta per liberare l’area di piazza Mercato e del campo sportivo, che era stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti di vario genere e in un’area di accampamento abusivo.

Attività di sgombero e bonifica a Marina di Camerota

L’operazione di sgombero è iniziata alle ore 9 e si è svolta senza problemi di ordine pubblico. La zona, situata a pochi passi dal mare di Marina di Camerota, era diventata un punto critico per l’accumulo di rifiuti, con materiali abbandonati che includevano tende, sedie, teli in tessuto e plastica, zaini e buste di rifiuti indifferenziati.

Il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, comprendendo l’urgenza del problema, ha dato indicazioni precise per l’azione odierna. Grazie alla collaborazione tra la Polizia Municipale e la Sarim, è stato possibile pianificare ed eseguire l’operazione di pulizia con efficacia.

“Era fondamentale intervenire tempestivamente per restituire decoro e sicurezza a quest’area del nostro comune – ha dichiarato Scarpitta – Ringrazio le forze dell’ordine e la Sarim per l’ottimo lavoro svolto. Queste azioni continueranno lungo tutto il litorale e sulle spiagge. Il territorio è molto vasto, oltre 70 chilometri quadrati, e gli uomini a disposizione per il controllo non sono tantissimi. Ma riusciamo comunque ad essere vigili e presenti un po’ ovunque, con turni massacranti e sacrifici immani. Nei prossimi giorni, dove Camerota ospiterà decine di migliaia di persone, i controlli saranno intensificati in ogni ambito”.