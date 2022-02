Discarica abusiva a Camerota: scatta il sequestro

Discarica abusiva a Camerota. Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Salerno, nel quadro dell’intensificazione dei servizi di polizia economico – finanziaria volti alla tutela dell’ambiente, hanno proceduto, in località Teano, al sequestro di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, di 2.500 metri quadri, per violazioni alla normativa ambientale ed edilizia.

Discarica abusiva a Camerota: i controlli delle fiamme gialle

All’atto dell’accesso, i militari hanno riscontrato che il terreno era stato interessato da sbancamenti, con modifiche sensibili dello stato morfologico, e in particolare da attività di tombamento, effettuata mediante l’apporto di materiale da risulta (mattonelle cementine, pezzi d’asfalto, mattoni e vetroresine).

Inoltre, nella scarpata del vallone sottostante, sono stati rinvenuti rifiuti misti e parti di imbarcazioni in vetroresina. Le operazioni si sono concluse con il sequestro dell’area e la denuncia a piede libero di cinque soggetti, responsabili in concorso tra loro del sito, per la costituzione di una discarica incontrollata a mezzo di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.

I controlli

L’operazione di servizio si colloca nell’ambito delle più ampie attività di controllo economico del territorio e della fascia costiera cilentana che la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno esegue anche ai fini di tutela dell’ambiente e dalla salute pubblica.

Gli elementi raccolti nel corso dell’intervento saranno oggetto di ulteriori valutazioni finalizzate all’approfondimento dei possibili sviluppi investigativi