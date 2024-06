Marina di Camerota, domenica prossima raccolta straordinaria si sangue

In un’epoca in cui la solidarietà e l’altruismo sono più che mai necessari, un evento straordinario si terrà domenica 23 giugno 2024 presso i locali SAUT a Marina di Camerota: una raccolta straordinaria di sangue che darà a tutti la possibilità di fare la differenza e salvare vite umane.

Ecco gli orari

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Donatori di Sangue del Cilento, si svolgerà dalle ore 8:30 alle 12:30 e darà la possibilità a chiunque sia in grado e desideroso di donare il proprio sangue di farlo in un ambiente accogliente e sicuro.

L’importanza di un gesto di altruismo

Il sangue è un bene prezioso e insostituibile, fondamentale per trattare numerose condizioni mediche e salvare vite in situazioni di emergenza. Purtroppo, nonostante i continui sforzi per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue, le scorte spesso si trovano a livelli critici.