Marina di Camerota, accusato di aver realizzato sottotetto abitabile: archiviato il caso

Si è conclusa con un’ordinanza di archiviazione la vicenda che ha visto protagonista L.C., cittadino residente nel comune di Marina di Camerota, accusato di aver realizzato un sottotetto abitabile in violazione della normativa antisismica e senza la necessaria autorizzazione del Genio Civile di Salerno. La decisione è arrivata il 6 giugno 2024.

Le accuse mosse contro L.C. riguardavano la costruzione di un sottotetto in un’area soggetta a rigide normative antisismiche. Secondo la denuncia, la mancanza del permesso del Genio Civile avrebbe potuto mettere a rischio la sicurezza degli edifici e degli abitanti circostanti. Tuttavia, le indagini condotte dalla Procura di Vallo della Lucania hanno portato a una conclusione diversa. Gli inquirenti, infatti, non hanno riscontrato elementi sufficienti per sostenere l’accusa di violazione delle normative vigenti.

Nonostante la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, il denunciante aveva presentato opposizione, portando il caso davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Vallo della Lucania. L’udienza si è tenuta il 16 aprile 2024, con L.C. difeso dagli avvocati Giuseppe e Nicola Suadoni.