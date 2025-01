Marina di Camerota apre il circuito nazionale delle classi O’pen Skiff e RS Aero 2025

Marina di Camerota è pronta a dare il via al circuito nazionale 2025 delle classi O’pen Skiff e RS Aero, un evento che dal 7 al 9 marzo 2025 porterà nell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta 130 giovani velisti tra i 10 e i 18 anni, in rappresentanza dei principali circoli velici italiani.

La tappa a Marina di Camerota

Con una presenza complessiva di oltre 300 persone, tra atleti, dirigenti, ufficiali di regata e accompagnatori, questo evento sarà uno dei più importanti per la vela giovanile di livello nazionale sulla costa campana. La tappa di Marina di Camerota è un segnale chiaro di attenzione verso la flotta campana, con i Circoli Nautici Posillipo e Monte di Procida protagonisti a livello agonistico nazionale, e con una forte rappresentanza di atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Questo evento, che apre il circuito, farà tappa in altre località iconiche come Taranto, Arco (Lago di Garda), Livorno, Cagliari e Rimini, consolidando così il ruolo della vela campana come punto di riferimento delle grandi organizzazioni.

Un evento giovanile nazionale

E’ la seconda volta che la V ZONA ospita un evento giovanile nazionale di una delle classi veliche più diffuse in Italia e lo fa passando dall’Area Marina Protetta Regno di Nettuno a Procida che ospitò un analogo evento nel 2018, all’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta , un comune filo conduttore per rafforzare la sostenibilità ambientale dello sport velico e per dare continuità ai progetti che coinvolgo il territorio.

Nei giorni scorsi, il Presidente dell’Associazione di Classe O’pen Skiff, Guido Sirolli, ha effettuato un sopralluogo sul campo di regata, verificando le attrezzature e gli spazi messi a disposizione dal Circolo Cilento a Vela, organizzatore dell’evento. Durante la visita, Sirolli ha incontrato il Presidente del Circolo organizzatore Gennaro Attanasio, il Presidente della V Zona FIV Francesco Lo Schiavo, il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta, l’Assessore al Turismo Teresa Esposito ed i vertici di Camerota Yachting gestori del porto turistico, tutti impegnati a garantire il successo dell’evento e a promuovere il territorio.

Le dichiarazioni

“Il Comune di Camerota è impegnato attivamente nel promuovere il nostro territorio e valorizzare il turismo attraverso lo sport. Con la vela, siamo in perfetta sintonia con le politiche di sostenibilità ambientale della nostra Area Marina Protetta”.

Per Teresa Esposito Assessore al Turismo “Siamo coinvolti nella promozione turistica del nostro comune e farlo con la vela, sport sostenibile per eccellenza, assume un significato importante anche per la nostra Area Marina Protetta”

Per Gennaro Attanasio Presidente dell’asd Cilento a Vela “Ringrazio l’Associazione di Classe e la V ZONA FIV per averci concesso questa importante opportunità organizzativa che coinvolgerà il territorio di Camerota e sarà un’ importante occasione per valorizzare il nostro progetto sportivo di circolo affiliato, impegnato con il mondo giovanile e con quello scolastico”

Per Francesco Lo Schiavo Presidente V ZONA FIV “Con i Circoli impegnati nella promozione della vela sul territorio, il progetto Città della Vela e del Mare coinvolge e amplia la propria rete, puntando anche sul binomio sport e natura per la vela come sport sostenibile in sintonia con la mission delle Aree Marine Protette.”