Veladay: a Marina di Camerota piccoli velisti imparano e si divertono

Anche quest’anno Marina di Camerota protagonista della vela per i più piccoli. Si è concluso il VelaDay 2021 che – come accade ormai da diversi anni – ha visto la partecipazione di numerosi baby velisti. Il primo giorno i partecipanti hanno avuto la possibilità di incontrare i militari della locale capitaneria di porto, guidata dal comandante Sandro Desiderio, e visitare la motovedetta.

Hanno poi proseguito con le prove in mare sulle derive del circolo per concludere le attività in altura sulla barca ammiraglia del circolo velico locale.

«Sono queste le occasioni che permettono al nostro circolo di mostrare e far capire ai genitori la bellezza e l’importanza di praticare lo sport della vela – sottolinea Gennaro Attanasio, presidente del circolo cilentano – peccato non essere arrivati pronti alla regata zonale di open skiff a Sapri nel prossimo weekend, ci speravamo tanto, ci faremo trovare pronti l’anno prossimo. Importante per adesso creare la nostra squadra di piccoli velisti».

Dei tanti iscritti al VelaDay, sono diversi quelli che continueranno i corsi in estate. «Quindi anche per quest’anno, missione compiuta – chiosa Attanasio -. Ci tenevo a ringraziare di cuore il comandante Desidero della capitaneria di porto e il Comune di Camerota, sempre pronti e disponibili ad aiutare il circolo in tutte le sue attività».