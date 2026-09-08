Marco Sansone alla guida di Arechi Multiservice: “Priorità a strade, scuole e dialogo”

È l’avvocato cilentano Marco Sansone il nuovo presidente di Arechi Multiservice S.p.A., la società in house controllata al 100% dalla Provincia di Salerno. Nel corso della trasmissione Anteprima News, il neo presidente ha presentato ufficialmente le linee guida del suo mandato al vertice della partecipata.

L’incontro con i dipendenti: lavoro di squadra e ascolto

Come primo atto ufficiale, Sansone ha voluto incontrare personalmente i circa 90 dipendenti della struttura. Un contatto diretto e immediato, promosso con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di squadra, considerato elemento indispensabile per affrontare con coesione le sfide operative del territorio salernitano.

Il ruolo operativo di Arechi Multiservice nel Salernitano

Forte del legame con le maestranze, il neo presidente guiderà quello che rappresenta a tutti gli effetti il braccio operativo della Provincia di Salerno. Un organismo strategico che interviene con flessibilità e competenze specialistiche in ambiti cruciali per la comunità:

Manutenzione della rete stradale

Interventi sull’edilizia scolastica

Tutela e salvaguardia dell’ambiente

Vigilanza dei musei provinciali

Dialogo con gli enti e ampliamento dei servizi per i Comuni

Tra gli obiettivi prioritari della nuova governance figura l’attivazione di un canale di comunicazione diretto e tempestivo con il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, così da garantire interventi rapidi ed efficaci sulle infrastrutture territoriali.

È stata inoltre espressa la volontà di estendere il raggio d’azione di Arechi Multiservice al fianco delle amministrazioni locali, avviando fin da subito sinergie con i primi enti interessati per l’erogazione di servizi mirati sul territorio. Un nuovo corso fondato su motivazione interna, visione strategica e presenza capillare per la tutela e la valorizzazione del patrimonio pubblico salernitano.