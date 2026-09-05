Nuovo Cda per Arechi Multiservice: il cilentano Marco Sansone eletto presidente

Arechi Multiservice si avvia verso una nuova fase gestionale con il rinnovo ufficiale dei propri vertici amministrativi. La società in house della Provincia di Salerno, responsabile di settori strategici quali la manutenzione stradale, la gestione della viabilità e la cura del patrimonio dell’ente, ha un nuovo presidente e un Consiglio di amministrazione rinnovato nelle sue componenti.

Il nuovo assetto del Consiglio di amministrazione

Alla presidenza della società insedia l’avvocato Marco Sansone, professionista che conosce già da vicino le dinamiche aziendali per aver assistito Arechi Multiservice in diversi procedimenti e vicende legali, come rilevabile dalla documentazione pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ente.

Accanto al neo presidente Sansone, l’organo direttivo si completa con due figure tecniche:

Valeria Caggiano , ingegnera, già impegnata nella politica locale ed ex candidata alle elezioni comunali di Salerno con la lista Progressisti per Salerno.

, ingegnera, già impegnata nella politica locale ed ex candidata alle elezioni comunali di Salerno con la lista Progressisti per Salerno. Lorenzo Raso, ingegnere, attualmente alla guida della segreteria regionale dei Giovani Democratici.

Le dinamiche politiche e il legame con il Cilento

La nomina ai vertici di Arechi Multiservice evidenzia anche un chiaro rilievo politico sul territorio provinciale. La figura del neo presidente Marco Sansone richiama infatti il legame familiare con Stefano Sansone, sindaco di Ascea e punto di riferimento del centrosinistra nel Cilento.

Stefano Sansone nel gennaio 2025 è stato eletto alla presidenza della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, superando al voto il primo cittadino di Omignano, Raffaele Mondelli, al termine di un confronto sostenuto dal Partito Democratico che aveva fatto emergere il dibattito interno alla coalizione a livello locale. Marco Sansone, è anche al vertice della società Sistema Cilento.