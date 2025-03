Mandia di Ascea: trekking naturalistico per la giornata mondiale dell’acqua

In occasione della giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo il borgo di Mandia, nel comune di Ascea, conosciuto come il “paese delle sorgenti”, ospiterà un evento all’insegna della scoperta del territorio e della sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua. La giornata prevede un affascinante trekking naturalistico, con un percorso guidato tra storia, geologia e natura, organizzato in collaborazione con esperti del settore. L’evento, che si svolgerà dalle 9:30 alle 15:00, è completamente gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nelle bellezze del paesaggio cilentano.

Il programma

La giornata inizierà con un approfondimento sulla storia di Mandia, a cura di Alessandro Rovezzi, guida qualificata della FIPTES, che racconterà le radici e le tradizioni del borgo. Si proseguirà con un intervento del geologo Amodio Agresta, che guiderà i partecipanti alla scoperta degli aspetti geologici e naturalistici legati all’acqua, sottolineandone l’importanza per l’ecosistema locale. Organizzato con il supporto di diverse associazioni, l’evento mira a promuovere la conoscenza e la tutela delle risorse idriche, ricordando l’importanza di preservare questo bene prezioso per le generazioni future.