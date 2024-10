Maltempo pioggia battente, strade allagate ad Ascea: numerosi disagi

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sul territorio, e nel Comune di Ascea si registrano diversi danni.

La situazione più difficile si è registrata nella località Marina, dove le strade appaiono completamente allagate. Disagi alla circolazione e alle abitazioni: molte persone a causa dell’acqua alta non riescono a fare ritorno a casa.

L’acqua ha invaso completamente le carreggiate. In zona Velia, si registrano alcuni veicoli in panne: auto in transito e in sosta completamente bloccate.

Problemi atavici all’ingresso di Marina di Ascea

Ancora una volta si è allagato il sottopasso ferroviario di località Grisi: le macchine riescono a circolare con estrema fatica (in quel punto è presente anche una rotatoria). La circolazione sotto il ponte è momentaneamente chiusa.

Nel frattempo sul posto è intervenuta la polizia municipale di supporto alle squadre di volontari-cittadini che stanno cercando di aiutare. Intervenuti in questo momento anche i Carabinieri per cercare di controllare la situazione che al momento sembra essere di forte disagio.