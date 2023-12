Prima il mare, poi la pioggia: danni ed allagamenti ad Ascea

Venti di burrasca e pioggia battente. Sono state queste le due condizioni atmosferiche che seppur non combinate e susseguitesi in giorni diversi, hanno comunque creato danni e disagi alla popolazione di Ascea.

Il vento

Nei giorni scorsi, il vento e una violenta mareggiata aveva finito per segnare l’inizio di una stagione invernale sempre problematica per la Marina di Ascea. Le onde del mare impetuoso, avevano cominciato a strappare le prime assi di legno da qualche stabilimento balneare, a risucchiare parte della camminata del lungomare, a divellere i blocchi in marmo dei muretti.

La pioggia

Una giornata di pioggia è stata sufficiente ad allagare parte del lungomare di Ascea, anche in modo preoccupante. L’azione combinata del vento proveniente dal mare e l’incessante pioggia hanno creato allagamenti diffusi sul lungomare, parallele e traverse ad esso adiacenti, rendendo difficile e rischioso il passaggio delle auto. Allagati i parcheggi a ridosso del Campo sportivo della Frazione Marina, così come alcune traverse.