Maltempo, il Cilento frana. Disagi alla viabilità in diverse località

L’ondata di maltempo dei giorni scorsi sta facendo registrare non pochi disagi, con una serie di criticità registrate sulle strade, in particolare quelle provinciali. Frane e smottamenti si segnalano in più punti, dalle aree interne a quelle costiere.

Maltempo e disagi, la Via del Mare

La situazione che maggiormente preoccupa è sulla Via del Mare tra Agropoli e Castellabate. In località San Gennaro si è aperta una voragine. Si continua a transitare ma a senso unico alternato. L’appello di quanti quotidianamente transitano sull’importante arteria che collega Agropoli con gli altri centri costieri, è ad interventi immediati.

La situazione nelle altre aree

Problemi anche nelle aree interne: nei giorni scorsi il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, ha segnalato una frana sulla provinciale tra il Capoluogo e le frazioni costiere. Criticità, inoltre, si registrano sulla strada comunale Sessa Cilento – Valle Cilento e sulla Provinciale Omignano – Sessa Cilento a causa di smottamenti. A Pisciotta restringimento di carreggiata lungo la strada di Rizzico.

Nei comuni dell’entroterra disagi si segnalano in particolare nei territori di Sacco, Piaggine e Roccadaspide. L’appello è unanime ad interventi urgenti per evitare il rischio isolamento di intere comunità che già quotidianamente affrontano i disagi determinati da una rete viaria in condizioni non ottimali.