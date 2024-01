Maltempo, a Laurino auto si ribalta in località Villa Littorio

Questa mattina un’auto, una Fiat Punto grigia, si è ribaltata mentre percorreva la strada principale che porta in località Villa Littorio, frazione di Laurino. Il conducente e le altre persone a bordo, per fortuna, sono rimasti illesi.

La dinamica

A quanto pare l’incidente è stato causato dalle avverse condizioni meteo. La pioggia, infatti, aveva reso il manto stradale particolarmente scivoloso. Per questo motivo, si raccomanda di tenere alta l’attenzione per chi viaggia in auto. L’auto è stata prontamente rimossa dalla strada che è stata, così, liberata.

Nessuna conseguenza grave

Tanta paura per il conducente, per le persone a bordo e per i passanti che, dinanzi alla scena, hanno temuto il peggio.