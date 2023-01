Malore durante escursione sul Monte Gelbison: salvata 65enne

Accusa un malore in montagna, per soccorrerla necessario l’intervento di un elicottero. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sul monte Gelbison. La cima innevata ha indotto negli ultimi giorni diverse persone a percorrere i suoi sentieri per godere la bellezza dei paesaggi imbiancati.

Salvata sul monte Gelbison: il caso

Probabilmente aveva deciso di fare lo stesso anche una donna di 65 anni. L’escursionista stava percorrendo uno dei sentieri della montagna, quando ha iniziato a sentirsi male.

La malcapitata avvertiva freddo e malori agli arti inferiori che non le hanno permesso di proseguire. Per fortuna non era da sola ma con alcuni compagni. Sono stati questi ultimi ad allertare i soccorsi.

Considerata la posizione e la presenza della neve è stato necessario attivare un elicottero del 118 per raggiungerla.

I soccorsi

I soccorritori hanno sorvolato la zona, tra la curiosità di altri escursionisti presenti, quindi hanno individuato e raggiunto il luogo dove si trovava la sessantacinquenne. A quel punto personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si è calato dal velivolo, ha raggiunto la donna e l’ha portata a bordo. La signora è stata poi trasportata a Vallo della Lucania e da qui, con un’ambulanza, trasferita presso l’ospedale San Luca.

Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. È stata immediatamente sottoposta alle cure del caso.

Quanto avvenuto non è il primo episodio di soccorso di un escursionista sul Monte Gelbison che in più occasioni, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, viene preso d’assalto da escursionisti; alcuni di questo, talvolta poco esperti, hanno poi bisogno di assistenza. Più volte gli uomini del Alpino e Speleologi o hanno effettuato degli interventi in questa zona.