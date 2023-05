Malore al terminal bus durante una sosta: muore una donna d’origine calabrese

Una tragica vicenda si è verificata al terminal bus di Sala Consilina. Una donna, originaria della Calabria, ha perso la vita mentre si trovava a bordo di un autobus diretto verso la sua regione d’origine. La notizia ha suscitato profonda tristezza e sgomento tra i passeggeri e il personale presente.

Malore fatale durante una sosta

La vittima, di cui al momento non sono state rilasciate ulteriori informazioni personali, si sarebbe sentita male durante una breve sosta del viaggio. Nonostante i rapidi interventi di soccorso, purtroppo non è stato possibile salvarle la vita.

L’autobus era partito da Roma e stava percorrendo il tragitto che avrebbe condotto i passeggeri in Calabria. La donna, probabilmente in cerca di rientrare nella sua terra d’origine o di visitare i suoi cari, si trovava tra gli altri viaggiatori in attesa di riprendere il cammino.

Il cordoglio dei presenti

Grande lo sconcerto tra i presenti che erano in zona che hanno assistito impotenti alla tragedia. La morte è dovuta a causa naturali, un improvviso malore che non ha lasciato scampo alla donna. Sul posto anche le forze dell’ordine. La salma sarà restituita ai familiari.