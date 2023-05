Malore su barca a vela: 70enne salvato dalla Guardia Costiera di Palinuro

Malore a bordo di una barca a vela, provvidenziale l’intervento della Guardia Costiera di Palinuro. A lanciare l’SOS gli stessi occupanti dell’unitá a vela di circa 13 metri che, questo pomeriggio, poco dopo le 16, hanno contattato la Guardia Costiera di Palinuro.

La vicenda

Al personale di servizio della sala operativa hanno riferito di essere partiti dal Salerno diretti in Sicilia quando a poche miglia da porto di Palinuro uno dei quattro velisti, un settantenne salernitano, avrebbe accusato un malore.

Da qui la decisione dei militari di condurli in porto, considerate anche le condizioni meteo, e predisporre un’deguata assistenza sanitaria.

Una volta ormeggiati in banchina, infatti, l’uomo é stato immediatamente sbarcato, preso in carico dal personale del 118 di Palinuro per verificarne lo stato di salute e condotto dai sanitari precauzionalmente presso l’Ospedale di Sapri per ulteriori accertamenti.

Le attività della Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Palinuro, con l’approssimarsi della stagione estiva, ribadisce l’importanza di comunicare tempestivamente ogni emergenza in mare, anche tramite il numero blu 1530 (gratuito su tutto il territorio nazionale).