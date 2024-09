Make Sense Campaign: visite gratuite al San Luca di Vallo della Lucania per la prevenzione dei tumori testa-collo

L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, sotto la guida del dottor Giovanni Rodio, aderisce alla “Make Sense Campaign”, una campagna europea di sensibilizzazione e prevenzione dei tumori testa-collo, con l’obiettivo finale di riconoscerne i sintomi e i fattori di rischio correlati.

L’iniziativa si terrà dal 16 al 21 settembre presso l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria situato al 7° piano del nosocomio vallese, con l’opportunità di effettuare una visita specialistica gratuita dalle ore 10 alle 12.

La campagna, che si svolge in contemporanea in diversi paesi europei, ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dell’importanza della diagnosi precoce dei tumori testa-collo, una delle forme di cancro meno conosciute, ma non per questo meno pericolose.

L’importanza della diagnosi precoce

I tumori testa-collo rappresentano un insieme di neoplasie che colpiscono le aree della testa e del collo, come la laringe, la faringe, il cavo orale e le ghiandole salivari.

La definizione ‘Uno per tre’, sviluppata dagli esperti Europei nel cancro della testa e del collo, afferma che gli operatori sanitari primari devono inviare un paziente ad uno specialista se presenta uno qualsiasi dei sintomi (dolore o fastidio a bocca, gola, naso o orecchie) per tre settimane.

Ogni anno, migliaia di persone ricevono una diagnosi di tumore in queste zone, spesso in fase avanzata, con conseguenze gravi per la salute.

Per questo motivo la diagnosi precoce è l’arma più efficace per vincere la battaglia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0974-711261 nelle ore antimeridiane.