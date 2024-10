Magliano Vetere: uno screening gratuito per la prevenzione del tumore colon – retto

Al via uno screening gratuito del tumore del colon retto nel comune di Magliano Vetere, promosso dall’ASL Salerno, in collaborazione con l’Ente guidato dal sindaco Adriano Piano. Lo slogan della campagna è “La prevenzione è tascabile, il test puoi farlo a casa tua”.

Tappa a Magliano Vetere

La campagna di Screening gratuito in questione si rivolge ad una specifica fascia di età 50-74 anni. Grazie ai kit , i cittadini potranno effettuare il test in autonomia, comodamente a casa propria, senza dover necessariamente recarsi in ospedale o in un centro medico.

Sarà possibile ritirare il Kit presso l’Ufficio Tributi del Comune di Magliano Vetere, tutti i giorni fino al 31 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Gli esami screening del tumore colon-retto: ecco come effettuarli

L’esame consiste nella raccolta di una piccola quantità di feci e nella ricerca di tracce di sangue ad occhio nudo. La presenza di sangue possono essere un indizio di una forma tumorale, ma anche polipi che possono, in futuro, degenerare. Risulta, quindi, fondamentale, eseguire dei semplici test al fine di sensibilizzare i cittadini.

Il tumore del colon-retto colpisce l’ultima parte dell’intestino e consiste in una crescita anomala di cellule del suo rivestimento interno. È al secondo posto come frequenza tra le malattie tumorali in Italia ed Europa.