Magliano: l’associazione “Otium” continua la raccolta fondi per la panchina gigante | VIDEO

L’associazione culturale “Otium Magliano Nuovo” ha lanciato un’idea innovativa che, in poco tempo, ha fatto il giro del web ed è stata accolta positivamente dalla popolazione: una raccolta fondi per installare una panchina gigante. Un modo originale, creativo e attrattivo per valorizzare il nostro e dargli la visibilità che merita alla luce delle tante bellezze paesaggistiche e culturali che ha da offrire.

Il progetto

L’idea è stata condivisa anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco, Adriano Piano, che subito ha dato la sua disponibilità a sostenere l’iniziativa e tutto l’iter necessario per rendere realtà la panchina gigante che verrebbe installata in località Postiglione, nella frazione di Magliano Nuovo, con una vista spettacolare sulle Gole del Calore.

“Sarebbe la seconda bing bench del Cilento, dopo quella di Moio della Civitella, che ha già portato un grande successo turistico nella zona, ma abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per realizzarla! Con una donazione puoi diventare parte di questo sogno e ogni contributo farà la differenza” questo l’appello dell’associazione che, anche attraverso i suoi canali social, ha diffuso un link per le donazioni. La Big Bench ha anche lo scopo sociale di stimolare i cittadini alla partecipazione e quindi dovrà essere realizzata e installata esclusivamente con fondi o manodopera volontaria; nessun fondo pubblico potrà essere utilizzato, secondo il regolamento previsto dal progetto che mette in rete le altre opere uguali installate in Italia in modo che i visitatori possano creare anche il loro “passaporto”.

A fare il punto della situazione, riguardo all’importante progetto portato avanti, Mario Bonfrisco, vicepresidente dell’associazione “Otium Magliano Nuovo” che durante Anteprima News, la rassegna stampa di InfoCilento, ha spiegato i dettagli dell’iniziativa