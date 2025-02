Ponte tibetano e panchina gigante. Nuovo attrattori per Trentinara: parla il sindaco Rosario Carione | VIDEO

Il comune di Trentinara, guidato dal Sindaco, Rosario Carione, continua il suo incessante lavoro per il potenziamento dei servizi e delle opere pubbliche. Il Comune, attraverso una valida progettazione, punta alla realizzazione di due nuovi attrattori: un’altalena gigante e un Ponte Tibetano.

La vista panoramica e la geografia di Trentinara ben si sposano con le due importanti opere. La realizzazione del Ponte Tibetano, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, rappresenta un’infrastruttura strategica per lo sviluppo turistico del comune e l’investimento ammonterebbe a 3.062.653 euro. L’ente è attivo per candidare l’opera a finanziamento non appena si apriranno i bandi opportuni.

A 210.000 euro, invece, ammonta l’importo utile alla realizzazione dell’altalena gigante e, anche in questo caso, l’ente è pronto ad intercettare le misure di finanziamento opportune. Il Comune cilentano, patria di Cilento in Volo, la famosa Zipline, accogliente con le sue vie dell’amore e con la suggestiva e struggente leggenda di Saul ed Isabella a cui è stata dedicata la statua installata sulla Terrazza degli Innamorati, già dotato di una Sky Walk, la passeggiata sospesa nel vuoto costruita con ampie vetrate che permettono di ammirare il panorama, è attivo, dunque, per arricchire sempre di più la sua, già importante, offerta turistica e per migliorare la vivibilità del luogo.

A parlarne, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Rosario Carione che non ha mancato di fare il punto anche sugli interventi presso l’impianto sportivo.