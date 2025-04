Maggio di Fede: il Comune di Ottati facilita l’accesso al Santuario del Cardoneto

Maggio è il mese dedicato alla Madonna e il comune di Ottati, guidato dal sindaco Elio Guadagno, per offrire a tutti l’opportunità di seguire le messe celebrate presso lo storico Santuario della Madonna del Cardoneto, ha istituito, anche quest’anno, il servizio navetta.

Il servizio navetta per la Madonna del Cardoneto

Per il Santuario, sito fuori dal centro abitato, in mezzo al verde dell’oasi del Cardoneto, resterà attivo il servizio navetta da domani 1° maggio e fino al 31 maggio.

La partenza si terrà nell Piazza adiacente all’ex Casa Comunale tutti i giorni per le ore 18:15, in questo modo i fedeli potranno raggiungere la chiesa in tempo per seguire la Santa Messa celebrata alle ore 19:00, in caso di modifiche o di diverse disposizioni da parte del Parroco gli orari della navetta saranno comunque adeguati a quelli delle celebrazioni.

Si tratta di un’iniziativa utile soprattutto ai più anziani che, altrimenti, pur volendo partecipare alle funzioni religiose di maggio, impossibilitati a raggiungere con mezzi propri il Santuario, non potrebbero farlo.