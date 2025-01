«Anziani non più soli» ad Ottati: arrivano nuovi servizi grazie a fondi Pnrr

Ad Ottati si lavora per l’incremento dei servizi sociali che sarà garantito anche attraverso il progetto “Anziani non più soli” che sarà presentato oggi pomeriggio, presso l’Aula Consiliare “R. Bamonte” sita presso l’ex sede municipale.

Il convegno

A partecipare al convegno, oltre ai referenti della Cooperativa “Il Sentiero”, saranno il sindaco, Elio Guadagno, Don Mimmo Rossi, parroco di Ottati e il Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

Ai microfoni di InfoCilento, il sindaco Elio Guadagno, ha espresso soddisfazione per il progetto e ha spiegato in anteprima l’importanza del progetto, finanziato con fondi PNRR. Tanti i servizi che saranno erogati a favore degli anziani come l’assistenza domiciliare, il telesoccorso, le cure termali. Sarà, inoltre, istituito uno sportello d’ascolto e un telefono amico tramite cui chiedere tutte le informazioni e l’assistenza di cui si avrà bisogno. Servizi utilissimi, dunque, ai cittadini più fragili che vivono nel comune sito nel cuore dell’entroterra cilentano e che quindi affrontano tutti i disagi legati alla viabilità e alla lontananza dai centri erogatori di servizi.