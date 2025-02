Lutto nella chiesa salernitana: addio all’Arcivescovo Emerito Monsignor Gerardo Pierro

Addio all’Arcivescovo Emerito Monsignor Gerardo Pierro, dal 1992 al 2010 Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Mons. Pierro, nato il 26 aprile 1935 a Mercato San Severino, si è spento questa mattina intorno alle 6. Avrebbe compiuto 90 anni ad aprile. La salma giungerà domani, 25 febbraio, alle ore 14 presso la Cattedrale di Salerno dove, alle ore 16, si svolgeranno le esequie.

Una vita spesa per la Chiesa

Una vita dedicata alla Chiesa e alla comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. «Esprimo il cordoglio mio personale, della Civica Amministrazione e della cittadinanza tutta per la morte di mons. Gerardo Pierro – ha scritto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – Arcivescovo Emerito di Salerno.

Il cordoglio

La nostra comunità rivolge commossa l’estremo saluto ad un Arcivescovo amatissimo per la sua carica spirituale, la profonda umanità, il costante impegno solidale. È stato per diciotto anni un Arcivescovo tra la gente e per la gente ed ha contribuito notevolmente alla crescita morale e civile della città e dell’intera Arcidiocesi affidata alla sua guida pastorale. Ricordo le tante iniziative svolte con il Comune di Salerno: la realizzazione dei sagrati con il Sindaco De Luca, di centri di aggregazione sociale e culturale, di iniziative al servizio di poveri ed emarginati. Ricordo l’edificazione del Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II inaugurato dal Papa Santo. Nell’ora dolorosa del commiato terreno lo ringraziamo con tutto il cuore per la sua vita spesa a favore del prossimo ed abbracciamo tutti i familiari, amici e confratelli»

«Nei confronti del compianto Arcivescovo l’intero Comune di Pellezzano – dichiara il sindaco Francesco Morra – esprime sentimenti di gratitudine per la sensibilità che ha sempre mostrato verso la sua amata terra di origine, dimostrata dalla presenza costante e dal sincero affetto verso Pellezzano e i pellezzanesi. La sua figura rimarrà indelebile nella storia e nei cuori di tutti noi».

La nota dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi

“Tutta la Chiesa salernitana ricorda con affetto e gratitudine questo suo figlio, che – ordinato sacerdote il 21 dicembre 1957 da Mons. Demetrio Moscato – svolse inizialmente per più di venti anni il Ministero di Parroco a Coperchia. Nel giugno del 1981 fu eletto Vescovo di Tursi-Lagonegro, ricevendo la consacrazione episcopale dal Card. Baggio, il successivo 2 agosto nella Cattedrale di Salerno. Nel febbraio del 1987, Mons. Pierro divenne Pastore della Diocesi di Avellino, nella quale rimase cinque anni. Il 25 maggio del 1992, festa di S. Gregorio VII, egli venne finalmente eletto Arcivescovo Metropolita della sua Arcidiocesi di origine, succedendo a Mons. Guerino Grimaldi. Egli ha guidato la nostra Arcidiocesi per 18 anni, terminando il suo Ministero di Governo, per raggiunti limiti di età, nel giugno del 2010.

La Chiesa salernitana, affettuosamente grata a questo suo figlio illustre, eleva preghiere di suffragio per la sua anima, affidandolo alla misericordia del Padre”.

La camera ardente sarà allestita presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” di Salerno, dove, alle ore 16 di oggi, sarà recitato il Santo Rosario.