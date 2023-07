Lutto cittadino a Montesano sulla Marcellana: Giuseppe muore a soli 24 anni

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino. La comunità è stata scossa dall’ennesima morte avvenuta troppo presto. Questa volta a causa di una malattia. Giuseppe Bianco, aveva solo 24 anni ed una brutta malattia ha stroncato la sua giovane vita. Un ragazzo amato e conosciuto, anche perché partecipe alla vita sociale e religiosa della comunità. Il sindaco Rinaldi ha invitato, in occasione delle esequie del giovane, ad avere comportamenti decorosi e a rispettare il silenzio.

Il ricordo di Giuseppe Bianco

“Giuseppe era un giovane che amava la vita, la sua terra, la storia e le tradizioni di Montesano!

Sempre disponibile, pronto a rimboccarsi le maniche, altruista, Giuseppe serviva la sua comunità attraverso il lavoro e l’impegno per le ricorrenze, gli eventi e le devozioni religiose del nostro paese. Lo saluteremo, ricordandolo e ringraziandolo per il suo gratuito, spontaneo, intenso impegno per la comunità e il prossimo”, ha scritto il primo cittadino.

“Invito – ha aggiunto – in particolar modo le attività di Montesano Capoluogo e i cittadini tutti a rispettare questo momento di lutto che ci colpisce per unirci alla famiglia e al loro dolore inconsolabile. Che sia il nostro grazie a Giuseppe!”