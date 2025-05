Lustra: nuove opere e servizi per la comunità. Parla il sindaco, Luigi Guerra

Buone notizie per i cittadini del comune di Lustra. Presto raggiungere il centro cilentano da Omignano Scalo sarà più semplice grazie ad interventi di sistemazione della strada che collega due località.

Lustra: ok ad interventi sulla viabilità

Nei prossimi giorni, infatti, partiranno i lavori per riasfaltare importante arteria, ma non solo: l’Ente ha deciso anche di partecipare al nuovo Piano Strade della Regione Campania con una progettazione che prevede interventi su circa due chilometri della rete infrastrutturale già esistente.

La metanizzazione

Parte delle strade, inoltre, saranno oggetto di ulteriori lavori una volta completate le opere di metanizzazione, un altro servizio essenziale per la comunità: «È un progetto da quasi 4 milioni di euro che prevede la metanizzazione dell’intero territorio, da Lustra a Corticelle. Un servizio per i cittadini che ci permetterà, tra l’altro, di riasfaltare interamente le strade dove sono in corso gli scavi», ha spiegato il sindaco Luigi Guerra.