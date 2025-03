Cilento e metanizzazione: la Regione Campania invita i comuni ad ultimare le procedure. Ci sono i fondi

Sono tanti i comuni della provincia di Salerno e del Cilento che beneficeranno dei fondi previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per la metanizzazione e che, come previsto dall’iter per poter usufruire dei finanziamenti, hanno già individuato i concessionari per la fornitura.

I finanziamenti

Si tratta dei fondi stanziati nell’ambito della programmazione FSC 2014/2020, decreto 109 del 20 luglio 2023 proprio per la metanizzazione del Cilento e delle altre aree della Regione Campania.

La Regione ha inviato ai comuni il sollecito affinché provvedano alla consegna del relativo progetto esecutivo che dovrà essere corredato di apposita delibera di giunta con l’approvazione dello stesso e di tutta la documentazione per l’immediata candidabilità a finanziamento oltre alla richiesta di ammissione a contributo.

Una serie di documenti utili, insomma, che permetteranno all’ente regionale di emanare il decreto definitivo con cui sarà comunicato l’avvenuto finanziamento e quindi l’inizio dei lavori.

I fondi erogati serviranno sia per la realizzazione della rete, sia per le opere di allacciamento e installazione dei contatori.

La nota della Regione

La copertura economica è già disponibile e i comuni della provincia di Salerno e del Cilento a cui è stato chiesto di ultimare l’iter burocratico per riceverla sono quelli di Agropoli, Albanella, Alfano, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castel San Lorenzo, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Omignano, Orria, Perito, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Sant’Angelo a Fasanella, Sapri, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Trentinara.

Con i decreti successivi e precedenti, altri comuni del Cilento, come quello di Controne, hanno beneficiato del contributo. Un lavoro continuo, dunque, per rendere la rete del metano una realtà efficiente in tutto il Cilento e non solo.