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Lustra: conti in ordine e lotta all’evasione, il piano del sindaco Luigi Guerra

Il Comune di Lustra avvia il piano di risanamento finanziario: massimo rigore contro l'evasione fiscale e sostegno per le famiglie in difficoltà

Di:
Serena Vitolo
Lustra: conti in ordine e lotta all’evasione, il piano del sindaco Luigi Guerra

Il percorso di risanamento finanziario del Comune di Lustra prende le mosse dalle verifiche effettuate nel mese di agosto, quando gli organi di controllo hanno analizzato in modo approfondito i bilanci dell’ente cilentano, accendendo un faro su una serie di anomalie. Una situazione delicata che ha reso obbligatorio l’intervento della giunta guidata dal sindaco Luigi Guerra, chiamato ad adottare tempestivamente misure correttive per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio richiesti dalla normativa vigente.

La risposta della giunta Guerra e i bilanci del passato

Di fronte ai rilievi emersi durante l’estate, l’amministrazione Guerra ha risposto con fermezza e senso di responsabilità, dimostrando la chiara e forte volontà di risanare la situazione ereditata dalle precedenti gestioni e di rimettere definitivamente in ordine i conti del paese. La strategia adottata si fonda su un principio d’azione solido e trasparente, con l’obiettivo di mettere in sicurezza la tenuta finanziaria dell’ente locale.

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Contrasto all’evasione fiscale ed equità sociale

La strategia di recupero definita dal primo cittadino pone al centro il principio dell’equità sociale. L’azione del Comune si concentrerà in modo rigoroso sul contrasto alle inadempienze di chi ha deliberatamente evitato di versare il dovuto, avviando un’incisiva operazione di recupero dei tributi non pagati. Al contempo, la manovra prevede una netta distinzione umana e politica: massima fermezza verso gli evasori, ma totale apertura e supporto nei confronti dei cittadini e dei nuclei familiari che si trovano in reali e documentate difficoltà economiche.

Agevolazioni fiscali e tutela dei servizi essenziali

Per le fasce vulnerabili della popolazione verranno predisposti specifici strumenti di rateizzazione e agevolazioni fiscali. L’obiettivo prioritario del sindaco Luigi Guerra resta infatti quello di mettere in sicurezza le casse comunali senza gravare sui contribuenti già in affanno, garantendo così la continuità dei servizi essenziali ed erogando alla comunità di Lustra un’amministrazione improntata a stabilità e trasparenza.

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